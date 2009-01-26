Рекламный модуль для "Самая. Мама это я!"
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Добавлена193 просмотра
15 лет назад
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Разработан рекламный модуль для поставщика детской мебели и других товаров для детей «Грако-М» (Москва). Модуль представляет собой полосу 183 х 215 мм для размещения в журнале «Самая. Мама, это я!»