Рекламный модуль компании "Парк-инвест"

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15 лет назад
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Рекламный модуль компании «Парк инвест», торгующей инвестиционно выгодными земельными участками

Формат: A4 (210х297мм)

Задача: создать имиджевый рекламный модуль компании, поясняющий, чем занимается компания и что предлагает. Слоган и графический образ — на усмотрение дизайнера

Работа в РА "Деловой стиль", 2008