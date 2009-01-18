Рекламный модуль компании «Парк инвест», торгующей инвестиционно выгодными земельными участками

Формат: A4 (210х297мм)

Задача: создать имиджевый рекламный модуль компании, поясняющий, чем занимается компания и что предлагает. Слоган и графический образ — на усмотрение дизайнера

Работа в РА "Деловой стиль", 2008