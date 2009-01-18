Рекламный модуль компании "Парк-инвест"
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15 лет назад
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Рекламный модуль компании «Парк инвест», торгующей инвестиционно выгодными земельными участками
Формат: A4 (210х297мм)
Задача: создать имиджевый рекламный модуль компании, поясняющий, чем занимается компания и что предлагает. Слоган и графический образ — на усмотрение дизайнера
Работа в РА "Деловой стиль", 2008