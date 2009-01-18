Рекламный модуль компании «Торгсервис»,торгующей оптом бытовой электрикой

Формат: A4 (210х297мм)

Задача: создать имиджевый рекламный модуль компании, поясняющий,чем занимается компания и что предлагает. Слоган и графический образ —на усмотрение дизайнера. Модуль в дальнейшем является частьюрекламной кампании

Работа в РА "Деловой стиль", 2008