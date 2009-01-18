Рекламный модуль сети ресторанов "Елки-палки"

Рекламный модуль в вагонах метро сети ресторанов «Елки-палки»

Формат: A2 (420х594 мм)

Задача: в сети ресторанов проводится набор персонала. Цель рекламных модулей — привлечь внимание потенциальных работников. Текста должно быть минимальное количество, основной упор на графический образ. Желательно применить слоган «Работа по душе»

Работа в РА "Деловой стиль", 2008