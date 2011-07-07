Сертификат регионального дилера

Верстка полиграфии
Добавлена
12 лет назад
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Разработан сертификат регионального дилера. После верстки изготавливались два типа сертификатов. Первый – ограниченная версия для отличившихся региональных компаний, выполнен на металлическом листе. Второй тип – обычный сертификат напечатанный на плотной бумаге.