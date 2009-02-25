Спортивное Созвездие 2009
Верстка полиграфии
Добавлена236 просмотров
15 лет назад
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2 варианта афиши - для помещений, где не очень светло, белый варианты будет создавать впечатление светящегося, и для улицы - в период февраля, когда все серо и невзрачно, яркая картинка хорошо привлекает внимание.