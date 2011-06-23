Стиль для презентации и документации

Этот дизайн был разработан для проводимого, в Поволжском регионе, международного волонтёрского события. Вариант дизайна предназначен для подготовки презентаций мероприятия и использования в документации (кроме официалоьных Договоров и приложений к ним).

Работа выполнена в "Corel Draw", "Photoshop", "3DSMax", с учётом технических требований предъявляемых типографиями.