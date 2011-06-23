Стиль для презентации и документации
Верстка полиграфии
Добавлена163 просмотра
13 лет назад
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Этот дизайн был разработан для проводимого, в Поволжском регионе, международного волонтёрского события. Вариант дизайна предназначен для подготовки презентаций мероприятия и использования в документации (кроме официалоьных Договоров и приложений к ним).
Работа выполнена в "Corel Draw", "Photoshop", "3DSMax", с учётом технических требований предъявляемых типографиями.