Разработка и верстка технического каталога для торгового дома Cryspi. Торговый дом Cryspi является продающим подразделением Озерской Промышленной Компании (ОПК). Компания производит широкий спектр торгового, холодильного, технологического оборудования. Торговый дом Cryspi работает только с дилерской сеткой и не продает оборудование в розницу. В связи с этим компании понадобился технический каталог оборудования, который будет содержать максимальное количество информации о предлагаемой продукции. Для большей эффективности использования каталога был разработан формат каталога на железных кольцах с вкладками на европейской скрепке. Поскольку дилерская сетка постоянная, то было решено назначить каждой компании необходимое количество каталогов, которые в дальней обновлялись и дополнялись новыми вкладками. Таким образом каталог состоит из постоянной части – фирменной папки и вкладок, которые прибавляются или меняются в зависимости от изменения ассортимента.