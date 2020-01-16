Верстка детского сборника стихотворений

Одна из недавних работ - вёрстка книжки с детскими стихотворениями. Книжка в трех форматах, А5, А6, и мобильный epub. Заказчик очень трепетно относился к этой задаче и я его понимаю, ведь не каждый день выпускаешь книгу, хочется сделать все на высшем уровне и кажется нам это удалось. Надеюсь дети будут рады получив такой шикарный подарок, а я буду рад и дальше сотрудничать с замечательными заказчиками!