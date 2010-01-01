Victor Picot. Имиджевая реклама

Этой работой я, как мне говорят, по праву, могу гордиться. Съемка часов - дело оч-чень непростое, равно как и последующее создание рекламных макетов - с часовой или ювелирной продукцией - слишком много нюансов, слишком многие мелочи надо учитывать...

Данная работа - от съемки, до подготовки к печати (плакат, лайтбокс, рекламная полоса в издания) - полностью моя.

Покойный Алек Сидоров - один из метров советсткой и российской фотографии оценил так - "Четвёрочка. Хорошая - твердая. Для ВиктОра Пико - очень неплохо, хотя в Бригет бы посмеялись".