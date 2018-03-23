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Визитка | Посещение Фитнес-клуба для девушек
Верстка полиграфии
Добавлена
6 лет назад
186 просмотров
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МОИ УСЛУГИ:
1. Полиграфический дизайн и верстка:
листовки, буклеты, брошюры, календари:
визитные карточки;
упаковки, этикетки;
периодические издания (газета, журнал);
другая полиграфическая продукция.
2. Айдентика:
логотипы и знаки.
3. Графика:
иллюстрации;
рисунки.
3200x2400
928 КБ
2607x1937
832 КБ
1125x675
226 КБ
Мария
mariaevseenko
Была
4 месяца назад
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