Визитные карточки (визитки)
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14 лет назад
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Визитки являются частью имиджа человека, корпоративного стиля; они подчеркивают индивидуальность как отдельно взятого человека, так и всей компании. Поэтому визитки должны быть легко запоминаемыми, уз наваемыми и индивидуальными.Общепринятый размер визитки - 90х50 мм.