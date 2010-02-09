Визитные карточки (визитки)

Визитки являются частью имиджа человека, корпоративного стиля; они подчеркивают индивидуальность как отдельно взятого человека, так и всей компании. Поэтому визитки должны быть легко запоминаемыми, уз наваемыми и индивидуальными.Общепринятый размер визитки - 90х50 мм.