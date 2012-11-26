http://www.bride-style.ru

Ре-концепт издания "BRIDE&STYLE".

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Свадебный журнал Bride&Style.

Журнал выходит 4 раза в год (зима, весна, лето, осень). Глянцевые страницы о свадебной моде и красоте. Распространяется в отделениях ЗАГС и Свадебных салонах Петербурга и Москвы. Дополнительный тираж – в свободной продаже.

Город (издания): Санкт-Петербург

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Основная задача проекта — создание нового графического решения журнала с сохранением внутренней структуры рубрик и узнаваемости издания.

В соответствии с требованиями издательства был проработан весь стиль журнала: от разработки новой модульной сетки с учетом уже имеющей рекламной базы до самых мелких графических деталей журнала (например, графических обозначений в "теле" верстке). Каждая рубрика издания индивидуальна. Дизайн полосы утверждался и согласовывался. Подбирались шрифтовые комбинации, цветовая раскладка. В итоге получился очень сильный и стильный макет издания.