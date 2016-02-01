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Журнал "Ecotermix"
Верстка полиграфии
Добавлена
8 лет назад
274 просмотра
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Дизайн и верстка журнала.
https://www.behance.net/gallery/33481851/Design-of-the-booklet-Ecotermix
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1 МБ
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Надежда Цветкова
Tsvetnaya
Была
год назад
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