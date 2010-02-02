Журнал Laros. Верстка
Верстка полиграфии
Добавлена441 просмотр
14 лет назад
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Журнал Laros, американского производителя косметики и других ингредиентов для салонов красоты - компании Paul Mitchel, выпускает ежеквартально свой рекламно-информационный журнал.
Обложка, структура номера, верстка и приведение всех рекламных и просто публикаций и фото в более-менее художественно-приятный для глаз вид одного из номеров журнала были сделаны мной...