Журнал Laros. Верстка

Журнал Laros, американского производителя косметики и других ингредиентов для салонов красоты - компании Paul Mitchel, выпускает ежеквартально свой рекламно-информационный журнал.

Обложка, структура номера, верстка и приведение всех рекламных и просто публикаций и фото в более-менее художественно-приятный для глаз вид одного из номеров журнала были сделаны мной...