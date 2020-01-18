1 Моё великолепное видео для турагенства.

Как вы поняли из названия, эта работа представляет собой рекламное видео для туристического агентства "Pegas touristik".

Оно было выполнено в весьма сжатые сроки, однако это не помешало ему стать таким хорошим =D

P.S. Недавно обнаружил, что звук сильно порезался, не знаю с чем это связано, должно быть это баг Vimeo, но все работы тщательно проверяются перед отправкой.