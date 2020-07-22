"Он вот такой, Владислав Галкин!" Док. фильм

Документальный фильм «Он вот такой, Владислав Галкин!» это размышления Заслуженного артиста России Бориса Галкина о жизни и судьбе своего сына - замечательного российского актера. За свою краткую творческую жизнь Владислав покорил сердца миллионов зрителей в нашей стране и за ее границами. Открытый, обаятельный и харизматичный Влад мог расположить к себе любого человека одной улыбкой: он до сих пор остается одним из любимых актеров миллионов российских телезрителей и почитателей отечественного кино.Зрители увидят уникальные архивные кадры, окунутся в атмосферу жизни Галкина, узнают, где проводил детство и юность Влад, пройдутся по коридорам Щукинского училища и услышат воспоминания именитых актеров и режиссеров, журналистов и одноклассников. Портрет актера дописывают своими воспоминаниями режиссеры Станислав Говорухин, Елена Николаева, Владимир Хотиненко, актеры Валентин Гафт, Олег Басилашвили, скульптор Владимир Усов, отец актера Борис Галкин и другие…Некоторые видеофрагменты концертных выступлений и жизни артиста зрители увидят впервые.