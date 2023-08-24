2D анимация, видеомонтаж, анимация лого, шейповые анимации

Работаю в After Effects и Adobe Illustrator

За 500 рублей вы получите:

Монтаж видео(reels, сторис и не только)

Анимации логотипов

2d анимации

Промо видео(реклама)

Правки по вашему желанию в любое время

Задавать вопросы в любое время

Мой опыт работы показан в моём портфолио

Нужно для заказа:

1. Чтобы мне выполнить ваш заказ, пришлите мне всё что нужно для работы(файлы, видео, фотографии и т. п)

2. Опишите какие у вас предпочтения к заказу и чего желаете сделать, какие эффекты переходы и т. п вы хотите примерно сделать

3. Какой результат вы намереваетесь получить по окончанию работы

Вид: Монтаж