2D анимация, видеомонтаж, анимация лого, шейповые анимации
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работаю в After Effects и Adobe Illustrator
За 500 рублей вы получите:
Монтаж видео(reels, сторис и не только)
Анимации логотипов
2d анимации
Промо видео(реклама)
Правки по вашему желанию в любое время
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Нужно для заказа:
1. Чтобы мне выполнить ваш заказ, пришлите мне всё что нужно для работы(файлы, видео, фотографии и т. п)
2. Опишите какие у вас предпочтения к заказу и чего желаете сделать, какие эффекты переходы и т. п вы хотите примерно сделать
3. Какой результат вы намереваетесь получить по окончанию работы
Вид: Монтаж