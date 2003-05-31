Меня зовут Богдан, Начал монтировать видео пару лет назад, начинал на телефоне в " Kinemaster" и "Power Derector". Когда появилась возможность монтировать на компьютере, начал на нем в "Sony Vegas Pro 13", сейчас изучаю программу " Adobe Premiere Pro" так как в ней больше функций и крутых фишек чем в "Sony Vegas" ( опыт работы в Sony Vegas +-1год)