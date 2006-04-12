Дипломная работа для получения сертификата об окончании курса.

В данном видео от меня требовалось:

- сделать многокамерный монтаж

- отобрать и нарезать хорошие кадры

- сделать базовую цветокоррекцию

- сделать перехожу

- наложить эффекты

- наложить футажи

Работать со звуком не надо было потому что трек был готов и остался только видеомонтаж.