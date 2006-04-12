Дипломная работа для получения сертификата об окончании курса.
Видеомонтаж
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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В данном видео от меня требовалось:
- сделать многокамерный монтаж
- отобрать и нарезать хорошие кадры
- сделать базовую цветокоррекцию
- сделать перехожу
- наложить эффекты
- наложить футажи
Работать со звуком не надо было потому что трек был готов и остался только видеомонтаж.