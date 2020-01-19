Dizzain Portfolio Showreel

Заказчик: международное digital-агентство Dizzain.com.

Задачи: монтаж ролика из футажей заказчика и его клиентов, подбор жизнеутверждающей музыки, анимация текста и мокапов.

Решения: первые и последние кадры ролика выполнены в цвете фона сайта заказчика, склейки и переходы упорядочены с ритмом музыки, статичным кадрам придано движение.

Результат: ролик размещён на главной странице сайта и YouTube канале компании.