Эдиты, анимация, Shorts, видео до 3 минут , клипи для эдита
Процесс работы и оплата
💰 1. Оплата и согласование деталей
Перед началом работы обсуждаем проект и согласовываем стоимость. Оплата возможна полностью заранее или 50% предоплата + 50% после готовности видео.
🎯 2. Обсуждение идеи
Я внимательно изучаю задачу, пожелания по стилю, референсы и ключевые моменты, которые нужно выделить.
📂 3. Сбор материалов
Использую ваш контент (если он есть) или подбираю необходимые видео, изображения, музыку и эффекты.
✂ 4. Монтаж и редактирование
Работаю в After Effects, Alight Motion, CapCut и AI-инструментах для создания качественных эдитов, плавных переходов и анимации.
🎨 5. Добавление эффектов и AI-анимации
Использую Pika Labs, Runway ML, Kaiber AI для генерации анимации и уникальных визуальных эффектов.
🎵 6. Озвучка и звук
Добавляю музыку, звуковые эффекты, синхронизирую видео с битами, чтобы сделать контент максимально динамичным.
📤 7. Финальная доработка и экспорт
После вашего утверждения экспортирую видео в 1080p или 4K, 60 FPS в удобном формате.
📩 8. Передача готового видео
Отправляю финальный файл, готовый для публикации на YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels и других платформах.
🔄 Дополнительные правки
Мелкие корректировки включены в стоимость. Глобальные изменения – за отдельную оплату.