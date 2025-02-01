Эдиты, анимация, Shorts, видео до 3 минут , клипи для эдита

Процесс работы и оплата

💰 1. Оплата и согласование деталей

Перед началом работы обсуждаем проект и согласовываем стоимость. Оплата возможна полностью заранее или 50% предоплата + 50% после готовности видео.

🎯 2. Обсуждение идеи

Я внимательно изучаю задачу, пожелания по стилю, референсы и ключевые моменты, которые нужно выделить.

📂 3. Сбор материалов

Использую ваш контент (если он есть) или подбираю необходимые видео, изображения, музыку и эффекты.

✂ 4. Монтаж и редактирование

Работаю в After Effects, Alight Motion, CapCut и AI-инструментах для создания качественных эдитов, плавных переходов и анимации.

🎨 5. Добавление эффектов и AI-анимации

Использую Pika Labs, Runway ML, Kaiber AI для генерации анимации и уникальных визуальных эффектов.

🎵 6. Озвучка и звук

Добавляю музыку, звуковые эффекты, синхронизирую видео с битами, чтобы сделать контент максимально динамичным.

📤 7. Финальная доработка и экспорт

После вашего утверждения экспортирую видео в 1080p или 4K, 60 FPS в удобном формате.

📩 8. Передача готового видео

Отправляю финальный файл, готовый для публикации на YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels и других платформах.

🔄 Дополнительные правки

Мелкие корректировки включены в стоимость. Глобальные изменения – за отдельную оплату.