Футбольный ролик для Ютуб канала.

Моя работа:

-VFX (эффекты)

-Саунд дизайн

-Видео монтаж

-Слайд шоу с помощью After Effects

-Фото, заставка для видео

-Професиональная озвучка с помощь

Работа сделана в соответствии с требованиями заказчика.

Длинна ролика 2 мин.

В работу входит 1 видео + заставка для обложки ролика.