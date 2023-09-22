Футбольный ролик для Ютуб канала.
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Моя работа:
-VFX (эффекты)
-Саунд дизайн
-Видео монтаж
-Слайд шоу с помощью After Effects
-Фото, заставка для видео
-Професиональная озвучка с помощь
Работа сделана в соответствии с требованиями заказчика.
Длинна ролика 2 мин.
В работу входит 1 видео + заставка для обложки ролика.