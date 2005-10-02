Привет! Меня зовут Артур, и я занимаюсь созданием видеороликов. Вам нужен стильный и качественный видеофайл? – Я с радостью помогу!

😉 Чем могу быть полезен?

Создам видео для YouTube, TikTok, Instagram или для вашего личного архива.

Добавлю титры, эффекты и музыку, чтобы ваше видео смотрелось профессионально и гармонично.

📌 Немного о себе:

Я работаю с проектами различной сложности, всегда учитываю ваши пожелания и обращаю внимание на все детали. Моя цель – сделать так, чтобы каждый проект соответствовал вашим ожиданиям.

💵 Цены:

Стоимость зависит от конкретной задачи, но я всегда стараюсь предложить разумные условия.

📌 Простой монтаж – от 450 рублей за видео

- Нарезка и склейка видео ✅

- Добавление музыки ✅

- Минимальные переходы ✅

- Наложение субтитров ✅

📌 Сложный монтаж - от 3990 рублей за час сырого материала (исходника)

- Цветокоррекция и улучшение звука ✅

- Сложные переходы, эффектная анимация ✅

- Полная работа с цветом и звуком ✅

Если у вас есть идеи или вопросы, пишите – буду рад обсудить проект. Вместе мы создадим что-то уникальное!