Привет! Меня зовут Артур, и я занимаюсь созданием видеороликов. Вам нужен стильный и качественный видеофайл? – Я с радостью помогу!
😉 Чем могу быть полезен?
Создам видео для YouTube, TikTok, Instagram или для вашего личного архива.
Добавлю титры, эффекты и музыку, чтобы ваше видео смотрелось профессионально и гармонично.
📌 Немного о себе:
Я работаю с проектами различной сложности, всегда учитываю ваши пожелания и обращаю внимание на все детали. Моя цель – сделать так, чтобы каждый проект соответствовал вашим ожиданиям.
💵 Цены:
Стоимость зависит от конкретной задачи, но я всегда стараюсь предложить разумные условия.
📌 Простой монтаж – от 450 рублей за видео
- Нарезка и склейка видео ✅
- Добавление музыки ✅
- Минимальные переходы ✅
- Наложение субтитров ✅
📌 Сложный монтаж - от 3990 рублей за час сырого материала (исходника)
- Цветокоррекция и улучшение звука ✅
- Сложные переходы, эффектная анимация ✅
- Полная работа с цветом и звуком ✅
Если у вас есть идеи или вопросы, пишите – буду рад обсудить проект. Вместе мы создадим что-то уникальное!