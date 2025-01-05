Горнолыжный шлем белый

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4 месяца назад
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В рамках этого проекта была выполнена съемка и видеомонтаж распаковки горнолыжного шлема для клиента. Заказчик предоставил шлем в упаковке, описание преимуществ товара и образец видео, на основе которого была выполнена работа. Основной задачей было создать понятное и информативное видео, которое объяснит покупателям, как правильно одевать и использовать шлем, а также подчеркнет его ключевые преимущества.

Этапы работы:

  1. Разработка раскадровки — подготовлен детализированный план съемки, учитывающий все важные моменты, которые должны быть продемонстрированы в видео.

  2. Подбор звукового ряда — был подобран подходящий музыкальный фон, который гармонично сочетался с визуальным рядом и создавал нужную атмосферу.

  3. Съемка видео:

    • Вертикальный формат для размещения на маркетплейсах, где видео будет использоваться в качестве рекламного материала.

    • Горизонтальный формат для публикации на YouTube, что позволит расширить аудиторию и привлечь внимание к продукту.

  4. Видеомонтаж — выполнен монтаж с добавлением:

    • Логотипа магазина для брендинга.

    • Поясняющих титров, которые помогают подробно объяснить покупателю, как пользоваться шлемом и его преимущества.

  5. Проверка и корректировка — все элементы видео были тщательно проверены, чтобы убедиться, что они соответствуют ожиданиям заказчика.

Результат: Полученное видео полностью удовлетворяет требования заказчика. Оно легко воспринимается, информативно и демонстрирует продукт в лучшем свете, что способствует увеличению доверия покупателей. Видео подготовлено в трех форматах 16:9, 3:4, 1:1, что позволяет эффективно использовать его на различных платформах.

Заказчик выразил полную удовлетворенность результатом, отметив высокое качество работы и внимание к деталям.

https://youtu.be/Cz6o4gE-zf4