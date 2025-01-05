Горнолыжный шлем белый

В рамках этого проекта была выполнена съемка и видеомонтаж распаковки горнолыжного шлема для клиента. Заказчик предоставил шлем в упаковке, описание преимуществ товара и образец видео, на основе которого была выполнена работа. Основной задачей было создать понятное и информативное видео, которое объяснит покупателям, как правильно одевать и использовать шлем, а также подчеркнет его ключевые преимущества.

Этапы работы:

Разработка раскадровки — подготовлен детализированный план съемки, учитывающий все важные моменты, которые должны быть продемонстрированы в видео. Подбор звукового ряда — был подобран подходящий музыкальный фон, который гармонично сочетался с визуальным рядом и создавал нужную атмосферу. Съемка видео: Вертикальный формат для размещения на маркетплейсах, где видео будет использоваться в качестве рекламного материала.

Горизонтальный формат для публикации на YouTube, что позволит расширить аудиторию и привлечь внимание к продукту. Видеомонтаж — выполнен монтаж с добавлением: Логотипа магазина для брендинга.

Поясняющих титров, которые помогают подробно объяснить покупателю, как пользоваться шлемом и его преимущества. Проверка и корректировка — все элементы видео были тщательно проверены, чтобы убедиться, что они соответствуют ожиданиям заказчика.

Результат: Полученное видео полностью удовлетворяет требования заказчика. Оно легко воспринимается, информативно и демонстрирует продукт в лучшем свете, что способствует увеличению доверия покупателей. Видео подготовлено в трех форматах 16:9, 3:4, 1:1, что позволяет эффективно использовать его на различных платформах.

Заказчик выразил полную удовлетворенность результатом, отметив высокое качество работы и внимание к деталям.

https://youtu.be/Cz6o4gE-zf4