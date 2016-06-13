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Грим-ролик для Анти-С (Anti'S, 13 jun 2016)
Презентация тестового грим-ролика для Анти-С (Anti'S, 13 jun 2016). Anti's, eng. - это сокращение от Antipod-S (Анти-С, рус., сокр. от Антипод-С). Anti'S (Антипод, Найс Шан, eng. «Nice Shun», Мастер, «Болтливый Шериф») - главный герой новеллы «Антипод-s Философская фантасмагория», является Антиподом к Социуму и общепринятому у этого социума мнению.- - - #грим #FilmMakeUp - - -
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