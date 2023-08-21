Hiawata Valley boys_final work

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
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Финальная работа курса по Premiere Pro от Skillbox.

  • работа с мультикамерой

  • синхронизация игры музыкантов и музыки (чтобы солист попадал в слова, а музыканты - в свои партии);

  • логическое построение истории клипа

  • цветокоррекция

  • работа со звуковыми спец.эффектами

  • работа с визуальными спец.эффектами