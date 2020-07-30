Привет, меня зовут Илья, а в интернете меня чаще зовут Alex Wait! Веду свой блог уже 5 лет. Профессионально освоил съёмку и монтаж в The Adobe Premiere Pro. Помогу тебе создать гармоничный видеоряд с современными ПЕРЕХОДАМИ (или как модно говорить "транзишенами" :)), составлю подходящее тематическое аудиосопровождение и завершу качественной ЦВЕТОКОРРЕКЦИЕЙ, а не в стиле "старомодных ведеографаф".

Я только развиваю свой профиль на этой платформе, поэтому предлагаю тебе ознакомиться с моими работами непосредственно на моих рабочих площадках!