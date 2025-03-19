Именное видео поздравление из Африки

Предлагаем вашему вниманию !!! РЕМЕЙК !!! на популярные поздравления с Днём рождения из Африки.
Милые и пластичные, мощные, харизматичные, мускулистые парни поздравят именинника(цу) с днём рождения, покажут его(её) фотографию и станцуют для него(неё)...
Их игра мышцами впечатлит любого
Представляете, какое приятное удивление испытает именинник, когда с экрана телевизора (монитора) его(её) неожиданно поздравят с Днём рождения, покажут его(её) фото и обратятся по имени.
Для вас предоставляется прекрасная возможность поздравить в Днём рождения своих родных и близких, а также друзей.
ВНИМАНИЕ! Данный ролик сделан на шаблоне, поэтому можно менять только фото и имя
Формат видео: HD MP4, длительность ролика 00:54
!!! Не все имена присутствуют в данном ролике, просьба уточнять в личных сообщениях!!!
От вас:
1) имя именинника(цы)
2) одно фото именинника(цы)