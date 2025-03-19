Именное видео поздравление из Африки

Предлагаем вашему вниманию !!! РЕМЕЙК !!! на популярные поздравления с Днём рождения из Африки.

Милые и пластичные, мощные, харизматичные, мускулистые парни поздравят именинника(цу) с днём рождения, покажут его(её) фотографию и станцуют для него(неё)...

Их игра мышцами впечатлит любого

Представляете, какое приятное удивление испытает именинник, когда с экрана телевизора (монитора) его(её) неожиданно поздравят с Днём рождения, покажут его(её) фото и обратятся по имени.

Для вас предоставляется прекрасная возможность поздравить в Днём рождения своих родных и близких, а также друзей.

ВНИМАНИЕ! Данный ролик сделан на шаблоне, поэтому можно менять только фото и имя

Формат видео: HD MP4, длительность ролика 00:54

https://vimeo.com/1054028000

!!! Не все имена присутствуют в данном ролике, просьба уточнять в личных сообщениях!!!

От вас:

1) имя именинника(цы)

2) одно фото именинника(цы)