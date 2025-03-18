Именное видео поздравление с днем рождения от Человека паука 2

Именное видео поздравление с днем рождения от Человека паука в новом мультипликационном формате

Любимый сказочный герой обратится к имениннику по имени и назовет возраст, поздравит с Днем Рождения, покажет его фотографии, а также похвалит за достижения.

Достижения в роликах стандартные без права выбора:

заботишься о животных, слушаешься родителей, ценишь дружбу, любишь читать, помогаешь родным и друзьям...

Обращение по имени 5 раз, озвучка возраста 3- 15 лет;

https://vimeo.com/1050638523

формат FullHD, MP4, длительность ролика 3:00

Для выполнения заказа от Вас необходимо:

1. Имя именинника.

2. Возраст именинника.

3. 9 фотографий именинника