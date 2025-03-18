Именное видео поздравление с днем рождения от Человека паука 2
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2 месяца назад
Именное видео поздравление с днем рождения от Человека паука в новом мультипликационном формате
Любимый сказочный герой обратится к имениннику по имени и назовет возраст, поздравит с Днем Рождения, покажет его фотографии, а также похвалит за достижения.
Достижения в роликах стандартные без права выбора:
заботишься о животных, слушаешься родителей, ценишь дружбу, любишь читать, помогаешь родным и друзьям...
Обращение по имени 5 раз, озвучка возраста 3- 15 лет;
формат FullHD, MP4, длительность ролика 3:00
Для выполнения заказа от Вас необходимо:
1. Имя именинника.
2. Возраст именинника.
3. 9 фотографий именинника