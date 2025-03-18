ИМЕННОЕ видео поздравление с днем рождения от Эльзы и Олафа 2

ИМЕННОЕ видео поздравление с днем рождения от ЭЛЬЗЫ И ОЛАФА в новом мультипликационном формате

Фото - 5 шт;

Обращение по имени 5 раз, озвучка возраста 3- 15 лет;

Поздравление, пожелания и, конечно же, любимая песня, которую героиня споёт вместе с именинницей;

https://vimeo.com/1046379891

формат FullHD, MP4, длительность ролика 5:55

!!! Не все имена присутствуют в данном ролике, просьба уточнять в личных сообщениях!!!

Для выполнения заказа от Вас необходимо:

5 фотографий именинницы,

имя и возраст.