ИМЕННОЕ видео поздравление с днем рождения от Эльзы и Олафа 2
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2 месяца назад
ИМЕННОЕ видео поздравление с днем рождения от ЭЛЬЗЫ И ОЛАФА в новом мультипликационном формате
Фото - 5 шт;
Обращение по имени 5 раз, озвучка возраста 3- 15 лет;
Поздравление, пожелания и, конечно же, любимая песня, которую героиня споёт вместе с именинницей;
формат FullHD, MP4, длительность ролика 5:55
!!! Не все имена присутствуют в данном ролике, просьба уточнять в личных сообщениях!!!
Для выполнения заказа от Вас необходимо:
5 фотографий именинницы,
имя и возраст.