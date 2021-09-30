Имиджевый ролик для горнолыжной школы инструкторов

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Дано: 7 снятых на телефон роликов, где сотрудники компании рассказывают как прекрасна их работа. Работа у них и вправду прекрасная, они горнолыжные и сноубордные инструкторы, работают в Шерегеше, где вечный праздник)).
Задача: создать имиджевый ролик для привлечение внимания к вакансиям компании. Добавить недостающий драйв и настроение фишками монтажа.