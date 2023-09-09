Клубный reels с мероприятия в Кабаре-баре.
Видеомонтаж
Добавлена5 просмотров
3 месяца назад
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Какое было ТЗ для клубных роликов:
продолжительность 15-30 секунд
подбор музыки
попадание в такт всех движений
создание уместных переходов/анимаций
целостное восприятие конечного продукта
Пример работы:
https://vimeo.com/862692459?share=copy