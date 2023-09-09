Клубный reels с мероприятия в Кабаре-баре.

Видеомонтаж
Добавлена
3 месяца назад
5 просмотров
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Какое было ТЗ для клубных роликов:

  • продолжительность 15-30 секунд

  • подбор музыки

  • попадание в такт всех движений

  • создание уместных переходов/анимаций

  • целостное восприятие конечного продукта

Пример работы:
https://vimeo.com/862692459?share=copy