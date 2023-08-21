Короткометражка начинающего режиссёра
Видеомонтаж
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой хороший знакомый попросил пересобрать его короткометражный фильм.
работа со сценарием
работа в коллаборации с режиссёром с целью передать его творческий замысел
сборка фильма в соответствии с динамикой музыкальной композиции
работа с переходами для лучшей передачи душевного состояния героини
титры