Короткометражка начинающего режиссёра

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
3 просмотра
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Мой хороший знакомый попросил пересобрать его короткометражный фильм.

  • работа со сценарием

  • работа в коллаборации с режиссёром с целью передать его творческий замысел

  • сборка фильма в соответствии с динамикой музыкальной композиции

  • работа с переходами для лучшей передачи душевного состояния героини

  • титры