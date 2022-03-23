Креативный монтаж видео. Услуги видеомонтажера

Доброе утро-день-вечер, мне 21 год, меня зовут Олег и я постараюсь сделать для вас качественный монтаж простых и сложных видео 六‍

Что я могу предложить вам ?

鱗 Монтаж рекламы, роликов для Instagram/Youtube/TikTok.

 Музыкальных клипов, промо, бекстейджей.

隸‍♀️率 Интервью, подкасты .

 Видеоблоги, тревел блоги и т.д.

 Обзоры, лестплеи, прохождения.

и многое другое, исходя из вашего предложения 😎

Цена зависит от проекта и его сложности, но об этом всегда можно договориться в личной переписке.

Общителен, легко нахожу общий язык. Избегаю конфликты как в жизни, так и на работе с клиентами. Люблю браться за работу любой сложности т.к есть желание совершенствовать уровень навыков в монтаже. Каждый шаг всегда обговариваю с непосредственным заказчиком.

Так что обращайтесь по деловым вопросам сюда или в Telegram 💬

Наше сотрудничество выйдет успешным