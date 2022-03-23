Креативный монтаж видео. Услуги видеомонтажера

Доброе утро-день-вечер, мне 21 год, меня зовут Олег и я постараюсь сделать для вас качественный монтаж простых и сложных видео 六
Что я могу предложить вам ?
鱗 Монтаж рекламы, роликов для Instagram/Youtube/TikTok.
Музыкальных клипов, промо, бекстейджей.
隸♀️率 Интервью, подкасты .
Видеоблоги, тревел блоги и т.д.
Обзоры, лестплеи, прохождения.
и многое другое, исходя из вашего предложения 😎
Цена зависит от проекта и его сложности, но об этом всегда можно договориться в личной переписке.
Общителен, легко нахожу общий язык. Избегаю конфликты как в жизни, так и на работе с клиентами. Люблю браться за работу любой сложности т.к есть желание совершенствовать уровень навыков в монтаже. Каждый шаг всегда обговариваю с непосредственным заказчиком.
Так что обращайтесь по деловым вопросам сюда или в Telegram 💬
Наше сотрудничество выйдет успешным