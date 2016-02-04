Литература и журналистика: сходства и различия

Что следует знать о студентах ИЖЛТ: они талантливы и любят свой институт. Эти качества и по отдельности хороши, а уж в совокупности порождают очень интересные вещи... Эта документальная короткометражка — лучшее тому подтверждение. В ней рассматривается тема сочетания журналистики и литературного творчества, — ведь именно соединение этих двух дисциплин является отличительной особенностью нашего института! К чему приводит подобная смесь? К конфликту или к конвергенции? Рассуждения преподавателей ИЖЛТ прольют свет на этот вопрос.