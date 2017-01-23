Малое техническое обслуживание Toyota Corolla

Создано согласно пожеланиям руководства техцентра «SKR-Auto». Длительность — 16 минут 15 секунд. Репортажная часть видеоролика снята с использованием петличного микрофона. На всякий случай съёмка велась параллельно видеокамерой и двумя фотоаппаратами, но в монтаж ушёл материал только с видеокамеры. Съёмочное разрешение — Full-HD (1920x1080 пикселов), при монтаже видео было сконвертировано в HD-разрешение (1280x720 пикселов), как и было задумано изначально. Контейнер — AVI, кодеки — Xvid для видео и AAC для звука.