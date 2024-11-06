Многолетний опыт в сфере видео

Здравствуйте! Меня зовут Шукшин Даниил, и я предлагаю свои услуги в области видеопроизводства, графического дизайна и управления проектами.

Мой опыт работы:

• Видеопроизводство и полиграфия: Более 10 лет я занимаюсь созданием видеоконтента, включая рекламные и социальные материалы. Также имею 4 года опыта работы в полиграфии на позиции дизайнера и печатника в Pantera Print, где я отвечал за полный процесс создания печатной продукции.

• Медиаиндустрия и высокая нагрузка: Я ассистировал креативному директору на Almaty TV, а также работал режиссером монтажа в КазМедиа (Астана), где создавал крупные проекты для ТВ и соцсетей, что дало мне ценные навыки работы в динамичной медиа среде.

• Создание контента для социальных сетей: Я вел два самостоятельных проекта на YouTube и создавал креативы для Instagram и YouTube Shorts. Это позволило мне глубже понять предпочтения онлайн-аудитории и создавать увлекательный контент.

Мои профессиональные навыки:

• Владение программами Adobe Creative Suite и другими инструментами: Уверенно работаю в Adobe After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Corel, Audition, Illustrator и Office. Также использую инструменты для командной работы, такие как Trello и Google Таблицы.

• Motion-дизайн и видеографика: Завершил курсы по motion-дизайну и видеографике, что позволяет создавать динамичные анимации и графику для любых проектов.

Почему я подхожу для вашего проекта:

Я умею эффективно координировать задачи и контролировать их выполнение, что позволяет мне успешно управлять проектами на всех этапах — от идеи до реализации. Мой опыт работы в медиа и полиграфии позволяет мне подходить к каждому проекту с вниманием к деталям и стратегическим подходом.

Примеры работ:

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Буду рад обсудить, как мой опыт и навыки могут быть полезны вашему проекту!

С уважением,

Шукшин Даниил