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Замечательное интервью для ветеринарной клиники Modern Vet⬛
Я уже не первый ролик делаю и очень рада сотрудничать с этой прекрасной клиникой
Вскоре опубликую ещё много роликов , вся проблема в том что категорически не хватает времени
Расскажу вкратце что я сделала, значит в этом ролике я использовала программы такие как:
懶Vegas Pro
(тут я делала нарезку и склейку)
懶Davinci Resolve
( это самая лучшая программа по цветокоррекции, здесь я возвращаю цвета всему прекрасному)
懶Adobe Audition
(эта программа для редактирования звука, в этом видео я только почистила шум и всё)
В общем вот такая трудоёмкая работа
По вопросам для заказа качественного видеоролика пишите на сайт или в мой телеграмм канал @videobullet