Замечательное интервью для ветеринарной клиники Modern Vet‍⬛

Я уже не первый ролик делаю и очень рада сотрудничать с этой прекрасной клиникой

Вскоре опубликую ещё много роликов , вся проблема в том что категорически не хватает времени

Расскажу вкратце что я сделала, значит в этом ролике я использовала программы такие как:

懶Vegas Pro

(тут я делала нарезку и склейку)

懶Davinci Resolve

( это самая лучшая программа по цветокоррекции, здесь я возвращаю цвета всему прекрасному)

懶Adobe Audition

(эта программа для редактирования звука, в этом видео я только почистила шум и всё)

В общем вот такая трудоёмкая работа

По вопросам для заказа качественного видеоролика пишите на сайт или в мой телеграмм канал @videobullet 