Монтаж

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5 месяцев назад
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Занимаюсь монтажем уже 4 года, выполню почти любой сложности заказ. Освоил множество инструментов и техник. Уверенно работаю в таких программах, как:

  • Adobe Premiere Pro: для редактирования и монтажа видео.

  • Adobe After Effects: для создания анимации и графических элементов.

  • Final Cut Pro: для редактирования материалов на платформе Apple.

  • DaVinci Resolve: для цветокоррекции и цветового градинга.

Кроме того, изучал основы звукового дизайна и умею самостоятельно обрабатывать и сводить звук для своих видео.

Я продолжаю работать над собой и вдохновляться новыми идеями, стремясь стать профессионалом мирового уровня в своей области.