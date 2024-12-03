Занимаюсь монтажем уже 4 года, выполню почти любой сложности заказ. Освоил множество инструментов и техник. Уверенно работаю в таких программах, как:
Adobe Premiere Pro: для редактирования и монтажа видео.
Adobe After Effects: для создания анимации и графических элементов.
Final Cut Pro: для редактирования материалов на платформе Apple.
DaVinci Resolve: для цветокоррекции и цветового градинга.
Кроме того, изучал основы звукового дизайна и умею самостоятельно обрабатывать и сводить звук для своих видео.
Я продолжаю работать над собой и вдохновляться новыми идеями, стремясь стать профессионалом мирового уровня в своей области.