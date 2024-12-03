Занимаюсь монтажем уже 4 года, выполню почти любой сложности заказ. Освоил множество инструментов и техник. Уверенно работаю в таких программах, как:

Adobe Premiere Pro : для редактирования и монтажа видео.

Adobe After Effects : для создания анимации и графических элементов.

Final Cut Pro : для редактирования материалов на платформе Apple.

DaVinci Resolve: для цветокоррекции и цветового градинга.

Кроме того, изучал основы звукового дизайна и умею самостоятельно обрабатывать и сводить звук для своих видео.

Я продолжаю работать над собой и вдохновляться новыми идеями, стремясь стать профессионалом мирового уровня в своей области.