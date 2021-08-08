Монтаж подкаста

Заполнение плашек, создание вступительной заставки, вставка готовых заставок, монтаж, обработка звука.

С 2012 - 2014 занимался любительской видеосъемкой.

С 2015 - 2020 работал видеоографом в документалистике. Снимал и монтировал видеосюжеты. Снимал в студиях, работал со светом и звуком.

С 2020 снимаю коммерцию: обзоры, подкасты, интервью, игровые фильмы.

Имею опыт постпродакшна выше перечисленного.

Взялся бы за работу режиссером (инженером) монтажа для ютьюб канала.

Пишите, рассмотрю любые предложения.