Монтаж (рекламных роликов, счастливых моментов)

Создаю интересные фильмы о Вас и Вашей жизни.

- Хотите по особенному поздравить с днем рождения, можно собрать видео поздравление всех друзей и близких, а я сделаю единый интересный фильм. Он точно запомнится и сохранится на долгие годы!

- Готовитесь отметить первый год вашего малыша? Создам клип от рождения до года, который достойно оценят на празднике.

- Дети очень быстро растут, поэтому нужны клипы по годам. Например, 2-3 года, 3-5 лет и т.д. Эти клипы будут интересны не только родителям, но и детям, смотреть фильмы про себя.

- У вас было незабываемое путешествие и осталось много фото и видеоматериала? Сделаю клип из них и вы сможете в любой момент, насладится теми эмоциями.

- Снимаю и создаю домашние клипы, в обычной, привычной обстановке, где дети чувствуют себя непринужденно, а родители спокойно. Ведь для семейной истории важны не только праздники, но и воспоминания простых обыденностей.

Пишите, звоните. Работаю из г.Херсон. Работаю в других городах, проезд за счёт клиента.

Цены на монтаж от 500 грн. за клип (в зависимости от сложности и количества исходников).

Так же занимаюсь созданием рекламных роликов для соцсетей.