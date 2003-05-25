Монтаж роликов для Tik Tok, YouTube Shorts и Instagram

Видеомонтаж
Добавлена
4 месяца назад
3 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Монтирую видео с соотношением сторон 9 : 16. С добавлением анимированного текста, красивых переходов, и других всевозможных анимаций. Работаю в приложении Movavi Video Editor.

ссылки на мои работы:

https://youtube.com/shorts/ZWMloaXbZik?feature=share

https://youtube.com/shorts/lW5M4MQPI7A?feature=share