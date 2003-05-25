Монтаж роликов для Tik Tok, YouTube Shorts и Instagram
Видеомонтаж
Добавлена3 просмотра
4 месяца назад
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Монтирую видео с соотношением сторон 9 : 16. С добавлением анимированного текста, красивых переходов, и других всевозможных анимаций. Работаю в приложении Movavi Video Editor.
ссылки на мои работы:
https://youtube.com/shorts/ZWMloaXbZik?feature=share