Монтаж видео

Готова монтировать любые ролики вертикального формата, склейка, переходы эффекты, выйдет все супер. Готова приступить к работе прямо сейчас, и выполню за минимальные сроки. Также я монтирую фото, исправляю ненужные места или создаю коллажи. Вот пару вариантов моих работ:

https://www.instagram.com/reel/CtpRBREPPhK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/reel/Ch7s0xNuCWy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==