Монтаж видео
Видеомонтаж
Добавлена2 просмотра
24 дня назад
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Готова монтировать любые ролики вертикального формата, склейка, переходы эффекты, выйдет все супер. Готова приступить к работе прямо сейчас, и выполню за минимальные сроки. Также я монтирую фото, исправляю ненужные места или создаю коллажи. Вот пару вариантов моих работ:
https://www.instagram.com/reel/CtpRBREPPhK/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/Ch7s0xNuCWy/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==