Монтаж видео | YouTube, Instagram, TikTok

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Монтирую даже то, что не монтируется1. Создаю сценарий для видео
2. Разбираю по косточкам многочасовой материал, вычленяю нужное
3. Работаю над тотальным преображением видео
4. Нахожу и использую подходящую музыку, футажи
За человеческий подход✔️ Внимательно слушаю и изучаю, какое видео вам нужно
✔️ Для меня важно, чтобы вы получили именно то, что хотели
✔️ Стемлюсь не только полностью воплотить вашу идею в жизнь, но и улучшить её
✔️ Спокойно отношусь к правкам, рутинной работе
Работаю в режиме, который подходит вам1. По точному техническом заданию
2. В режиме творческой свободы
3. В сотворчестве с вами