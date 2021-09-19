Монтаж видео | YouTube, Instagram, TikTok

Монтирую даже то, что не монтируется

Создаю сценарий для видео

2. Разбираю по косточкам многочасовой материал, вычленяю нужное

3. Работаю над тотальным преображением видео

4. Нахожу и использую подходящую музыку, футажи

За человеческий подход

✔️ Внимательно слушаю и изучаю, какое видео вам нужно

✔️ Для меня важно, чтобы вы получили именно то, что хотели

✔️ Стемлюсь не только полностью воплотить вашу идею в жизнь, но и улучшить её

✔️ Спокойно отношусь к правкам, рутинной работе

Работаю в режиме, который подходит вам

По точному техническом заданию

2. В режиме творческой свободы

3. В сотворчестве с вами