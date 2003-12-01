Монтаж видеоролика и создание превью

Видеоролики сделанные на скорую руку, видео о малоизвестной видео-игре, на монтаж ушло примерно полтора часа. Но видео выложены пол года назад и за это время я улучшил свои навыки.

Я могу сделать простенький монтаж с обрезкой и вставками, или же например игровую нарезку со спец эффектами, хромокеем и т.д

Над превью так же особо не старался т.к. на тот момент у меня не было интереса и желания делать контент на тему той самой видео игры(не видел перспектив)