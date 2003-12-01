Монтаж видеоролика и создание превью

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Видеоролики сделанные на скорую руку, видео о малоизвестной видео-игре, на монтаж ушло примерно полтора часа. Но видео выложены пол года назад и за это время я улучшил свои навыки.
Я могу сделать простенький монтаж с обрезкой и вставками, или же например игровую нарезку со спец эффектами, хромокеем и т.д
Над превью так же особо не старался т.к. на тот момент у меня не было интереса и желания делать контент на тему той самой видео игры(не видел перспектив)