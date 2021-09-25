Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Осуществляем монтаж видеороликов любой сложности:
- Видео для соцсетей (YouTube, Instagram, TikTok);
- Промо ролики;
- Прогулочные видео;
- Семейные и личные видео;
- Интервью;
- Видеоблоги;
Пожелания и другие услуги обговариваются отдельно.
Нужно для заказа:
От Вас необходимы исходники видео, техническое задание (сценарий, либо подробный список пожеланий), также при наличии видео, которые Вам нравятся и на которые нам стоит опираться при работе.