Монтаж видеороликов

Добавлена
2 года назад
38 просмотров
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Осуществляем монтаж видеороликов любой сложности:

  • Видео для соцсетей (YouTube, Instagram, TikTok);
  • Промо ролики;
  • Прогулочные видео;
  • Семейные и личные видео;
  • Интервью;
  • Видеоблоги;
В перечень услуг входит: нарезка и склейка фрагментов (10 минут исходного материала), добавление текста и переходов.

Пожелания и другие услуги обговариваются отдельно.

Нужно для заказа:

От Вас необходимы исходники видео, техническое задание (сценарий, либо подробный список пожеланий), также при наличии видео, которые Вам нравятся и на которые нам стоит опираться при работе.