Осуществляем монтаж видеороликов любой сложности:

Видео для соцсетей (YouTube, Instagram, TikTok);

Промо ролики;

Прогулочные видео;

Семейные и личные видео;

Интервью;

Видеоблоги;

нарезка и склейка фрагментов (10 минут исходного материала), добавление текста и переходов.

Пожелания и другие услуги обговариваются отдельно.

Нужно для заказа:

От Вас необходимы исходники видео, техническое задание (сценарий, либо подробный список пожеланий), также при наличии видео, которые Вам нравятся и на которые нам стоит опираться при работе.