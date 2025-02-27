Монтировал видео для Астрологического канала

Занимался видеопроизводством на всех этапах, контент-менеджментом и маркетингом.

- Канал набрал 57 тыс. подписчиков

- Множество роликов набрали по несколько миллионов просмотров

Что делал:

- Занимался производством видеоконтента на всех этапах на два языка: Английский и Португальский

- Создавал рекламные оверлеи, анимационные рекламы для видеоблогеров-партнёров с целью повышения конверсии продаж

- Генерировал идеи для видео по теме Астрологии

- Составлял и утверждал форматы и рубрики видеоконтента

- Составлял сценарии для видео

- Монтировал рекламные проморолики

- Моушн-дизайн

- Контент-менеджмент

- Опубликовывал видеоконтент на Бразильский Instagram-канал, Американский Instagram-канал и Английский TikTok.

- Принимал участие в онлайн конференциях по понедельникам

- Проводил ресерчи для анализа рынка в сфере Астрологии

- Проводил конкурентный анализ

- Собирал данные и заносил в таблицу для отслеживания прогресса

- Производил расчёт конверсии на всех этапах продаж

- Составлял графики продаж