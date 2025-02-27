Монтировал видео для Астрологического канала

Занимался видеопроизводством на всех этапах, контент-менеджментом и маркетингом.
- Канал набрал 57 тыс. подписчиков
- Множество роликов набрали по несколько миллионов просмотров
Что делал:
- Занимался производством видеоконтента на всех этапах на два языка: Английский и Португальский
- Создавал рекламные оверлеи, анимационные рекламы для видеоблогеров-партнёров с целью повышения конверсии продаж
- Генерировал идеи для видео по теме Астрологии
- Составлял и утверждал форматы и рубрики видеоконтента
- Составлял сценарии для видео
- Монтировал рекламные проморолики
- Моушн-дизайн
- Контент-менеджмент
- Опубликовывал видеоконтент на Бразильский Instagram-канал, Американский Instagram-канал и Английский TikTok.
- Принимал участие в онлайн конференциях по понедельникам
- Проводил ресерчи для анализа рынка в сфере Астрологии
- Проводил конкурентный анализ
- Собирал данные и заносил в таблицу для отслеживания прогресса
- Производил расчёт конверсии на всех этапах продаж
- Составлял графики продаж