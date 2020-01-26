Я только нарабатываю портфолио и поэтому, я не говорю о цене)

Могу сделать для вас любой монтаж и он будет максимально качественный, если вдруг что-нибудь вам покажется некорректным, то любые правки это как стандарт, я без проблем сделаю.

Если вы дочитали до третьей строчки, то у меня есть еще одна причина по которой вы можете доверить мне свое видео - это низкая цена, вы ее устанавливаете сами. Я понимаю, что опыт это первостепенно важно и я его хочу наработать. Вы можете сэкономить и получить готовый монтаж. За максимальное качество работы я ручаюсь)

Это видео было сделано давно, тут минимум и не так качественно, как можно было бы.

Заранее Спасибо