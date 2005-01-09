Найманий відеомонтажор

Здрастуйте мене звуть Дмитро, я понад рок веду діяльність з постпродакшену, маю певне знання відеомонтажу, а саме шукати гідний ідей на стічних ресурсах, після етапу підбору відео на стоках я вже вибудовую сюжетний концепт ролика, після підбираю звукове породження знаю який буде монтаж вибудовую за принципом Американський горах роблячи темп ролика цікавішим після чого починаю вибудовувати відео візуал із сюжетною логічною структурою використовуючи в процеси базові правила відеомонтажу монтаж по крупності Монтаж за напрямком руху Монтаж фази руху. Монтаж світла. хотів би практикуватися і дуже сподіваюся отримати шанс реалізуватися мої роботи для ознайомлення мого рівня монтажу